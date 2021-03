Idosos de 74 à 78 anos serão vacinados até a próxima segunda-feira (29)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços receberá nesta terça-feira (23), 5.000 novas doses de vacina que serão utilizadas para vacinação dos idosos com 74 a 78 anos.

A vacinação dos idosos com 78 e 77 acontecerá na quarta-feira (24), das das 8h ás 17h, em modalidade Drive Thru no Complexo Cultural da Urca e na Sala de Vacina da Policlínica Central das 08h às 17h e nas 03 salas de vacina, das 08h às 15h (UBS Regional Leste, UBS Regional Sul e UBS Jd. Country Club).

-Idosos com 76 anos serão vacinados na quinta-feira (25);

-Idosos 75 anos serão vacinados na sexta-feira (26);

-Idosos com 74 anos serão vacinados na segunda-feira(29).

Já para os idosos de 74 a 78 anos acamados, os responsáveis deverão procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência para cadastro da vacinação, posteriormente sendo vacinados em sua própria casa.

Para imunização de todos idosos, solicitamos a apresentação do documento de identidade, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Profissionais de Saúde

Com a chegada desta sétima remessa, recebemos 382 doses destinadas aos profissionais de saúde que serão vacinados mediante comprovação de vínculo empregatício:

– Motoristas que transportam pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD);

-Trabalhadores de Cemitério (coveiros)

– Profissionais do Instituto Médico legal (IML);

– Médicos, dentistas, enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliar de higienização e farmacêuticos que atuam em Hospitais-Dia (o regime de assistência intermediário entre a internação e o atendimento ambulatorial. Para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, o Hospital-dia é indicado quando a permanência do paciente na unidade é requerida por um período máximo de 24 horas).

A vacinação dos profissionais de saúde será realizada exclusivamente na Sala de Vacina da Policlínica, das 08 às 17h.

“ A vacinação é um alento para todos nós. É a melhor garantia que podemos usar para combater a COVID-19″, destacou o Secretário de Saúde Dr. Carlos Mosconi.