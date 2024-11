IF Sul de Minas finaliza projeto para o mapeamento de corredores ecológicos em Poços de Caldas e região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com parceria da Alcoa Foundation e realizado pelo Instituto Federal do Sul de Minas, estudos ambientais foram desenvolvidos em área de 196 mil hectares

O IF Sul de Minas concluiu, no dia 28 de outubro, o projeto para o mapeamento de remanescentes florestais e áreas de conectividade para corredores ecológicos em uma área de 196 mil hectares ao longo dos municípios de Caldas, Andradas e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo. O trabalho foi financiado pela Alcoa Foundation e realizado pelo Instituto Federal (IF) Sul de Minas, campus de Poços de Caldas.

Desenvolvido ao longo dos últimos 12 meses, o projeto teve o envolvimento de professores e alunos bolsistas do IF das áreas de Administração, Georreferenciamento e Geografia, além de profissionais de Meio Ambiente e Mineração da Alcoa Poços de Caldas.

“Foram mapeadas áreas potenciais, onde poderão ser realizadas a recuperação ambiental, conectando fragmentos florestais para promover a conectividade com a formação de corredores ecológicos”, explica Brigida Costa, engenheira Florestal da Mineração da Alcoa.

Sérgio Pedini, professor do IF Sul de Minas, afirma que o objetivo inicial foi cumprido. “Todos os mapas, interações e propostas estão sendo entregues para que outras instituições interessadas, além da Alcoa Foundation, implementem corredores ecológicos. Assim podemos criar um ambiente cada vez mais sustentável para as nossas comunidades”.

Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente da Alcoa Poços de Calda, comemora a conclusão de mais uma parceria com o IF Sul de Minas que, ao longo dos últimos meses, também desenvolveu pesquisas acadêmicas em conjunto com a empresa nas RPPNs, Parque Ambiental e áreas em reabilitação pela Alcoa na região.

“Este mapeamento será uma ferramenta essencial para identificar e orientar a localização de áreas de compensação na região, que permitirá uma análise detalhada do território, destacando as áreas com maior potencial de conectividade. Com base nesses dados, será possível planejar e implementar medidas de compensação de forma mais eficiente e estratégica, garantindo que os esforços de preservação e recuperação ambiental sejam direcionados para que gerem maior valor”, afirma.

De acordo com Sarah, os corredores ecológicos permitem a migração de espécies e a dispersão de sementes, o que proporciona inúmeros benefícios para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, como o deslocamento de animais em busca de alimentos, por exemplo.

Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos colaboradores, os esforços filantrópicos da Fundação contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

Para mais informações, acesse o site www.alcoa.com/foundation/en.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0