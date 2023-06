IF Sul de Minas realiza 2a Feira de Educação, Ciência e Tecnologia

Nesta quarta-feira, (28), a partir das 13h, no poliesportivo, acontece a 2ª Feira de Educação, Ciência e Tecnologia do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.

Serão apresentados 93 trabalhos feitos por jovens cientistas e mais de 1 centena de jovens cientistas do ensino fundamental (8º e 9º anos) e do ensino médio/técnico do campus Muzambinho e de escolas de Guaranésia, Cabo Verde, Muzambinho, Monte Santo de Minas e Arceburgo.

Também serão apresentados 17 trabalhos frutos da Residência Pedagógica, Pibid e PCCs do curso de Ciências Biológicas.

O quê? 2ª Feira de Ciências

Quando? dia 28, quarta, das 13h às 15h (visitação), 15h às 16h (cultural) e 16h (premiação)

Onde? poliesportivo do Campus.

Confira as informações no site: https://muz.ifsuldeminas.edu.br/noticias/4763-seja-parceiro-da-2-feira-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-fect

Beatriz Aquino

