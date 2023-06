Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 28 a 30 de Junho, o IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas sedia o 4º Encontro Nacional do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O objetivo do evento é criar um espaço de discussão e debate sobre os avanços, desafios e proposições sobre a política de alimentação escolar nas unidades executoras federais. A discussão visa articular profissionais de diversos setores envolvidos, para compartilhar conhecimentos, metodologias, experiências e procedimentos didático-pedagógicos, que possam garantir a oferta de alimentação escolar, a educação alimentar e nutricional, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável regional por meio das aquisições diretas da agricultura familiar.

Entre as autoridades presentes estarão a Coordenadora Geral do PNAE / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, Solange Fernandes de Freitas Castro; o Diretor de Desenvolvimento Institucional da Rede Federal da SETEC/MEC, Prof. Marcelo Bregagnoli; a Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), entre outros.

Ao longo dos três dias (manhã e tarde) ocorrerão palestras, oficinas, apresentação de diagnósticos, mesas redondas, visitas técnicas entre diversas outras ações. A coordenação do 4º Encontro é do CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar) que atua na articulação entre os atores sociais do PNAE e as realidades de agricultura familiar, incentivando a produção orgânica e agroecológica destinadas ao Programa.

Sobre alimentação escolar

A agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. A Lei 11.947 de 2009, que institui o PNAE, entre outras disposições, determina que no mínimo 30% do valor repassado às Entidades Executoras, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, podendo ser dispensado o processo licitatório neste caso. Esta medida visa promover a oferta de alimentação saudável, o desenvolvimento sustentável local e o fortalecimento da agricultura familiar. A compra institucional da agricultura familiar é, assim, parte de um processo que reconhece a necessidade de fortalecer formas de produção que garantam a promoção socioeconômica e ambiental das unidades familiares de produção e fornecimento de alimentos saudáveis para os estudantes.

O IFSULDEMINAS, em 2013, tornou-se pioneiro entre as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT, na execução dos recursos do PNAE e na aquisição de alimentos da agricultura familiar.

Mais informações podem ser obtidas no site: https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/cecane/cecane-encontro-nacional

Fonte; Assessoria de Comunicação do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

Beatriz Aquino