IFSULDEMINAS promove ‘Café com Empresários – Contrata + Brasil’ em Poços de Caldas

O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas realizará, no dia 08 de maio de 2025, o evento Café com Empresários – Contrata + Brasil, um encontro gratuito e especial voltado à empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas, de Poços de Caldas e região.

Com recepção a partir das 18h30 e abertura oficial às 19h, no auditório do campus, o evento tem como objetivo fortalecer parcerias entre o Instituto e o setor produtivo local, apresentando oportunidades concretas de negócios por meio das contratações públicas realizadas, através de licitações, pelo IFSULDEMINAS.

Durante o encontro, serão abordados:

*O funcionamento do processo de compras públicas do Instituto;

*Os principais números e demandas;

*A Plataforma Contrata + Brasil, ferramenta que facilita o cadastro e acesso de fornecedores, inclusive MEIs, aos processos de contratação pública.

*O papel da Cidade de Inovação junto ao desenvolvimento regional.

Além de fornecer informações práticas e atualizadas, o evento será um espaço para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e orientação personalizada sobre como participar das licitações públicas – especialmente importante para os microempreendedores que desejam diversificar suas fontes de receita.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação; Sebrae; Sala do Empreendedor; Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas – ACIA; Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica.

Participe e descubra como seu negócio pode crescer com as oportunidades do setor público!

Inscrições através do link ou QR CODE:

https://www.sympla.com.br/evento/cafE-com-empresArios-oportunidades-no-contrata–brasil/2940095

Café com Empresários – Contrata + Brasil

📅 08 de maio de 2025

🕕 Recepção: 18h30 | Início: 19h | Término: 22h

📌 Local: Auditório do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

📍 Endereço: Avenida Dirce Pereira Rosa, 300 – Bairro Jardim Esperança

🎯 Público-alvo: Empresários, MEIs, micro e pequenas empresas da região

📅 PROGRAMAÇÃO

18h30 – Recepção e boas-vindas

19h00 às 19h05 – Abertura oficial

19h05 às 19h40 – Participações institucionais

19h40 às 20h30 – Painel 1: Oportunidades de Negócios com o IFSULDEMINAS

*Palestrante: Honório José de Morais Neto – Pró-Reitor de Administração

*Funcionamento do processo de compras públicas do IFSULDEMINAS

*Principais números e demandas do Instituto

*Espaço para perguntas e esclarecimentos

20h30 às 20h50 – Painel 2: Parque Tecnológico e Oportunidades de Inovação

*Apresentação: Rafael Felipe Coelho Neves – Diretor Geral

*Papel da Cidade da Inovação no apoio ao empreendedorismo, startups e projetos tecnológicos

*Oportunidades de parceria e cooperação com empresas, instituições de ensino e setor público

*Programas de incentivo à inovação, proteção intelectual e transferência detecnologia

20h50 às 21h40 – Painel 3: Plataforma Contrata + Brasil

*Palestrante: Marlene Reis Silva – Diretora de Administração e Planejamento

*Demonstração prática da plataforma

*Passo a passo do cadastro de fornecedores

*Como participar das licitações

*Atendimento a dúvidas

21h40 às 21h45 – Encerramento

21h45 às 22h00 – Coffee break de networking