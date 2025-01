Iluminação natalina fica exposta até segunda-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Turistas que vierem a Poços de Caldas podem conferir a decoração de Natal até a próxima segunda-feira (13). Após a data, a iluminação típica começa a ser retirada. Ainda dá tempo de fazer uma selfie em locais como o coreto da Praça Pedro Sanches, o Parque José Affonso Junqueira, entre outros.

Um dos destaques da decoração do Natal passado foi a floresta de neon instalada no Parque José Affonso Junqueiras, com árvores artificiais de cores diversas, e o túnel de luzes na lateral do Palace Hotel na Praça Pedro Sanches.

Com mais de 1,8 milhão de microlâmpadas de LED distribuídas em pontos turísticos e na área central, o Natal Poços de Luz transformou a cidade em um festival de luzes. A iniciativa fez parte do projeto Natal da Mineiridade, do governo estadual, que busca promover os destinos mineiros durante o período natalino.

Além da decoração, a programação natalina de Poços de Caldas teve atividades como concertos, corais, desfiles, vila de artesanato natalino e Casa do Papai Noel.