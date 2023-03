Imagine Cup: finalistas da PUC Minas desenvolvem projetos com foco na acessibilidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No Brasil, 17,3 milhões de pessoas acima dos dois anos têm alguma deficiência de acordo com dados do IBGE de 2022. Para elas, parte do mundo é inacessível. Inclusive os recursos tecnológicos. Com essa percepção e utilizando Inteligência Artificial, duas equipes de alunos do Curso de Engenharia de Computação da PUC Minas de desenvolveram protótipos que buscam trazer soluções para problemas cotidianos. Os dois projetos foram selecionados para a final mundial da Imagine Cup 2023 que acontece em 29 de março.

A Blindl-e, uma plataforma que converte texto em braile, foi desenvolvida pelos alunos Gabriel Volpini, Frederico Marques e Gabriel Pinto. “A plataforma pode ser muito importante no ensino do braile por que torna possível carregar textos como o abecedário e outros textos mais simples para quem está aprendendo o padrão. O envio de texto é feito através de smartphone”, explica Gabriel Volpini. A intenção da equipe é que finalizada, a plataforma possa ser utilizada em escolas e bibliotecas a fim de democratizar o aprendizado do braile.

Já o protótipo Hearing Loss Glasses, é um óculos que converte falas em legendas. O protótipo foi feito por Matheus Campbell, Maicon Messias e João Filho. “Utilizando um microfone, o óculo grava o áudio e envia para um servidor. Depois, o som do áudio é convertido em texto, que é exibido numa tela como legenda. O software foi desenvolvido para ser amigável e intuitivo, garantido uma boa experiencia ao usuário”, destaca Matheus.

Na PUC Minas, os projetos são orientados pelo professor Ilo Rivero e recebem apoio do Núcleo de Assistência a Inclusão (NAI) PUC Minas e pelo PUC Tec/Núcleo de Inovação Tecnológica. Em 2022, a PUC Minas recebeu duas palestras realizadas pelo Microsoft Regional Director Jamil Lopes, falando sobre Internet das Coisas e Metaverso. A participação na palestra incentivou os alunos a se inscreverem na Imagine Cup.

Etapa final

O próximo passo para os times será apresentar suas ideias a juízes especialistas e participar de uma sessão de perguntas e respostas. Os projetos serão julgados pelo uso inovador da tecnologia Microsoft, acessibilidade e inclusão e viabilidade como uma ideia de negócio, concorrendo a prêmios de até 50 mil dólares (aproximadamente R$ 259.545). Os três melhores projetos dessa fase irão apresentar novamente os projetos em maio de 2023. A equipe vencedora receberá o prêmio de 100 mil dólares (aproximadamente R$ 519.090) e uma sessão de mentoria com o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella.

“A Imagine Cup atua em frentes na formação dos alunos. É uma transformação, porque os alunos se tornam mais inovadores e empreendedores. E desenvolvem um olha diferente para os problemas do mundo”, aponta o coordenador do Curso de Engenharia de Computação, professor Sandro Jerônimo.

Os grupos foram orientados pelo Prof. Ilo Rivero, que enfatiza o empenho dos estudantes no desenvolvimento de soluções que resolvam problemas. Ele espera que a ida das equipes para a final mundial sirva de inspiração para que outros discentes transformem suas ideias em projetos viáveis.

