IMAM divulga Classificação Final do Concurso Público da Prefeitura de Poços de Caldas

O Instituto Mineiro de Administração Municipal (IMAM) divulgou a classificação final do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. As provas, realizadas nos dias 20 e 21 de abril, atraíram mais de 17 mil inscritos que disputaram 509 vagas distribuídas em 56 cargos.

Entre as posições oferecidas estão auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fiscal, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, engenheiro e professor. Para acessar os resultados, os candidatos podem clicar aqui e, para visualizar os resultados de Pessoas com Deficiência, clique aqui.

Conforme a Secretaria de Administração, o IMAM encaminha os dados para publicação oficial no Diário Oficial do Município. Esse é um momento de conferências e, logo após a homologação do resultado, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, iniciará a convocação dos aprovados, conforme a oferta de vagas e demandas reprimidas.

Aos candidatos aprovados dentro do número de vagas publicadas no edital, obedecendo à ordem de classificação por cargo, é assegurado o ingresso no quadro do Município de Poços de Caldas.