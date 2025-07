IML interrompe velório em Poços de Caldas após suspeita de espancamento

Atualizado em 22 de julho de 2025

Um velório foi interrompido em Poços de Caldas nesta semana após a suspeita de que a morte de um homem possa ter sido causada por espancamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Segundo apuração da TV Poços, Edson Pereira da Silva, de 59 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último dia 15, apresentando um quadro clínico inicialmente classificado como “mal não definido”. Na ocasião, ele teria deixado a unidade por vontade própria, recusando o atendimento médico. No entanto, retornou à UPA nesta segunda-feira (22), onde acabou falecendo.

A equipe médica da unidade emitiu a declaração de óbito, na qual já constavam sinais compatíveis com agressões físicas. Apesar disso, o corpo foi encaminhado diretamente para preparação de velório, sem ser submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML).

O IML foi acionado por meio de denúncia e conseguiu impedir que o corpo seguisse para o sepultamento. Após avaliação pericial, foram constatados hematomas na região da cabeça, sinais de sangramento interno no abdômen e lesões no baço — indicativos de possível violência.

Com base nas informações levantadas pelo IML, a Polícia Civil deve agora conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte de Edson Pereira da Silva.