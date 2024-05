Implar doa carrinho de controle remoto para Santa Casa, tornando ida ao centro cirúrgico mais leve para crianças

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma iniciativa louvável de humanização do ambiente hospitalar, a empresa Implar fez uma significativa doação à Santa Casa de Poços de Caldas. O presente em questão é um carrinho de controle remoto, destinado a auxiliar crianças em seu deslocamento até o centro cirúrgico, visando tornar esse momento delicado um pouco mais ameno.

A ideia surgiu da necessidade de lidar com a fragilidade emocional que acompanha o procedimento cirúrgico, tanto para os pequenos pacientes quanto para seus familiares. A coordenadora do serviço de Psicologia da Santa Casa, Cláudia Rocha, que também está à frente da Comissão Humanização, expressou a importância desse gesto. “Ir para o centro cirúrgico é um ponto de muita fragilidade, tanto para os pequenos pacientes, quanto para seus familiares. A gente pensou nisso, alguns hospitais já têm esse carrinho como referência e aí eu procurei o pessoal da Implar, a Gisseli, ela prontamente concordou em nos auxiliar e fizeram a doação deste carrinho”, revela Cláudia.

A psicóloga ressalta que a presença do carrinho não apenas proporciona conforto emocional, mas também torna o momento mais lúdico para as crianças, contribuindo positivamente em sua recuperação e evitando possíveis traumas associados ao ambiente hospitalar. “Este ir ao Centro Cirúrgico colabora também na recuperação do mesmo, ajuda a não desenvolver traumas a respeito deste momento”, acrescentou.

A administradora do Hospital Odontológico Implar, Sabrina Cruz, enfatizou a gratidão em participar desse projeto. “Quando a Cláudia nos convidou para participar deste projeto, na mesma hora nós aceitamos. Ficamos muito gratos em poder concretizar isso e poder ter a chance de ajudar a diminuir este impacto das crianças irem até o Centro Cirúrgico, deixando isso um pouco mais leve, tanto para eles quanto para as mães, já que é um momento de muita fragilidade para ambos”, diz Sabrina.

A doação do carrinho de controle remoto pela Implar não só reflete a solidariedade e empatia como também destaca o papel fundamental das parcerias entre empresas e instituições de saúde na promoção do cuidado humanizado. Este gesto exemplar não apenas beneficia as crianças em tratamento, mas também fortalece os laços de solidariedade e apoio mútuo dentro da comunidade.