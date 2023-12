Implar encerra 2023 com prêmio de qualidade pela Confederação Internacional de Negócios pelo seu compromisso com a excelência e qualidade no atendimento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fundado em 2008 e situado em Minas Gerais, o Hospital Odontológico Implar é pioneiro no estado, oferecendo tecnologias de ponta e estabelecendo um padrão inigualável na excelência odontológica. Com uma equipe de mestres e doutores especializados em diversas áreas, o Implar se destaca pela sofisticação de seus serviços, que vão desde um laboratório digital próprio até um robô assistente participativo nos procedimentos. Sua singularidade está na convergência entre inovações tecnológicas e expertise profissional, refletida na realização de exames avançados e na qualidade incomparável dos serviços de hotelaria, elevando o atendimento a um patamar de excepcionalidade.

Além disso, o Implar se destaca como pioneiro em procedimentos cirúrgicos avançados, como cirurgias de implantes guiadas e navegadas por computador, uma sala de avaliação inteligente e automatizada e até um serviço de translado para clientes estrangeiros.

Recentemente, o Hospital Odontológico Implar teve a honra de ser reconhecido pelo renomado The Bizz Awards, uma das premiações empresariais mais importantes do mundo, concedida a empresas que demonstram excelência em critérios que vão desde liderança empresarial até inovação e responsabilidade social. Esse reconhecimento consagra o compromisso do Implar com a qualidade e um sistema de gestão exemplar, destacando sua liderança no setor odontológico e sua influência na economia local e global.

Como vencedor do The Bizz Awards 2023, o Hospital Odontológico Implar se une a outras empresas exemplares de mais de 130 países. Esse reconhecimento não apenas enaltece suas conquistas passadas, mas também reforça seu comprometimento contínuo com a excelência, impulsionando-os a prosseguir no caminho da inovação e qualidade na área odontológica, mantendo-se como referência internacional nesse setor.