Importância do voluntariado é celebrada no 9º encontro FortaleSER da GAAPO

Alcoa Foundation anunciou a doação de US$ 15 mil para o projeto Fisioncologia, podendo beneficiar mais de 500 pacientes oncológicos.

Poços de Caldas (MG), novembro de 2024 – A solidariedade e o voluntariado marcaram presença no 9º Encontro FortaleSer, promovido pelo GAAPO (Grupo de Apoio de Assistência ao Paciente Oncológico) no sábado, 23 de novembro. O evento reuniu mais de 70 voluntários, incluindo participantes da Alcoa Poços de Caldas, destacando a importância do apoio comunitário e o impacto positivo dessas ações na vida de pacientes e familiares.

Durante o encontro, a Alcoa Foundation anunciou uma doação de US$ 15 mil para o projeto Fisioncologia, que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. “Esses recursos serão fundamentais para a aquisição de equipamentos de fisioterapia pélvica e outros materiais essenciais, beneficiando mais de 500 pessoas atendidas pela nossa instituição”, afirmou Claudia Rocha, presidente do GAAPO.

O evento contou com a apresentação de um coral de voluntárias do GAAPO, palestras sobre a importância do voluntariado e um almoço especial para promover a interação entre os participantes. “O voluntariado é uma força transformadora. O apoio ao GAAPO reflete nosso compromisso com a comunidade e com aqueles que enfrentam enormes desafios”, disse Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas.

Histórias emocionantes fazem parte dos oito anos de trajetória do GAAPO, como a de Norma Boarini, que começou a frequentar o GAAPO em 2018 como paciente e atualmente é coordenadora do bazar da instituição. “O apoio que recebi me motivou a me tornar voluntária e hoje sou funcionária. O voluntariado é essencial para promover o bem-estar de todos que estão passando por momentos difíceis”, compartilhou Norma.

Campanha de Mobilização de Impacto

Neste mês de novembro, a Alcoa Foundation lançou globalmente a Campanha de Mobilização de Impacto Comunitário, com o objetivo de reforçar os vínculos entre colaboradores da Alcoa e as comunidades onde atuam. A campanha propõe o engajamento em equipe dos colaboradores em ações de voluntariado juntamente com as organizações selecionadas e beneficiadas. Globalmente, a Alcoa Foundation espera doar cerca de US$ 350.000 para organizações participantes em 28 localidades.

A ação em Poços de Caldas em benefício do GAAPO contou com atividades realizadas pelos voluntários na organização do evento, como preparação de café da manhã e o almoço para os presentes, além de oferecer palestras, dinâmicas e atividades interativas para todos os participantes.

Sobre o GAAPO

O GAAPO, localizado na Rua Piauí, 451, em Poços de Caldas, dedica-se a oferecer suporte integral a pacientes com câncer, incluindo apoio emocional, assistência social e fisioterapia oncológica. A sua missão é proporcionar um atendimento humanizado, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar durante todas as fases do tratamento.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a Alcoa empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos funcionários, os esforços filantrópicos da organização contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

Para mais informações, acesse www.alcoa.com/foundation/en.