Imprensa e comunidades conhecem benefícios e aplicações dos minérios no cotidiano

Alcoa Poços de Caldas promoveu visitas para apresentação da fábrica e do Parque Ambiental

“Foi uma experiência enriquecedora. Ver de perto os processos, entender os investimentos e perceber o impacto da mineração no cotidiano traz uma nova perspectiva sobre a atuação do setor” Com essa percepção, Enio Gonçalves, representante da Rádio Verde Vale FM, de Divinolândia (SP), um dos profissionais que participou do Alcoa de Portas Abertas (ADPA) no dia 21 de maio, destacou a relevância da iniciativa promovida pela Alcoa Poços de Caldas, que recebeu a imprensa da região para um encontro exclusivo.

“A visita reforça o compromisso da empresa com a transparência e a proximidade com a sociedade, permitindo que os participantes conheçam de forma prática os produtos fabricados na unidade e suas diversas aplicações no dia a dia”, explica Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas.

Os visitantes acompanharam uma apresentação e fizeram um tour pela fábrica acompanhados de representantes das áreas de Mineração, Metal, Refinaria, Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) e Relações Comunitárias. “Essa oportunidade proporcionou entendimento sobre os processos produtivos, investimentos e iniciativas de desenvolvimento comunitário da empresa, que há 60 anos faz parte do dia a dia de Poços de Caldas”, destaca Mariana Davi, repórter e produtora da TV Plan.

Parque de Portas Abertas fortalece relacionamento com a comunidade

Além da visita à Fábrica, a Alcoa Poços de Caldas segue ampliando o seu relacionamento com a população por meio do programa Parque de Portas Abertas (PDPA), que possibilita visitas ao Parque Ambiental da empresa. Grupos de instituições, escolas e comunidades podem conhecer as trilhas, o viveiro de mudas e aprender sobre a aplicação dos minerais no dia a dia.

No último dia 14 de maio, um grupo de idosas que frequenta a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO) participou da visita. "Fiquei muito surpresa com a estrutura. É tudo maravilhoso e bem cuidado. Descobrir o uso dos minerais no dia a dia, como nas panelas, óculos e até no tratamento da água, foi uma aprendizagem importante”, celebra Fernanda Figueiredo, assistente social da ABACO.

Também no dia 21 de maio, o Parque recebeu a visita de cerca de 40 alunos do Instituto de Educação Beatíssima Virgem Maria, de São Paulo (SP), acompanhados por monitores e do guia turístico de Poços de Caldas. Esta foi a segunda visita da instituição neste ano.

Ações integram o projeto Mineração Portas Abertas

Todas as visitas do mês de maio integraram a primeira edição do Projeto Mineração do Portas Abertas, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), realizado entre 12 e 21 de maio. A iniciativa permite que a população conheça de perto as operações de mineradoras associadas, compreendendo a sua importância na economia e na vida cotidiana.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0