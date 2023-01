IMS passa por reforma

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Instituto Moreira Sales de Poços de Caldas está passando por uma ampla reforma. As modificações contemplam a instalação de um elevador como parte do projeto de acessibilidade e uma nova sala de cinema que contará com equipamentos de última geração. A restauração do Chalé Cristiano Osório está recebendo nova pintura e a substituição de todos os detalhes e ornamentos de madeira. A reforma prevê também uma nova iluminação, além de outras melhorias necessárias para receber o visitante.

A reabertura do Centro Cultural está prevista para o 2° trimestre de 2023, com exposição De Eduardo Coutinho. o Rotina Café Galeria continua aberto para os clientes pela Rua Aquidauana, 107 – Chalé.

Beatriz Aquino