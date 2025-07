IMS Poços exibe filmes para jovens e celebra 100 anos de Chaplin

Atualizado em 23 de julho de 2025

Cinema gratuito e clássico de Chaplin encerram mês de julho no IMS Poços

A última semana de julho está recheada de boas opções para quem gosta de cinema em Poços de Caldas. O Instituto Moreira Salles (IMS Poços) preparou uma programação especial com sessões gratuitas para crianças e jovens, além de filmes clássicos brasileiros e internacionais.

Entre os dias 24 e 31 de julho, o público poderá assistir a produções que abordam temas como natureza, infância, Amazônia e crítica social.

A programação começa na quinta-feira (24), às 14h, com a animação Flow, parte do projeto “Férias no cinema”. À noite, às 19h, será exibido o clássico nacional Iracema, uma transa amazônica, dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna.

Na sexta-feira (25), às 14h, a atração gratuita é a animação Memórias de um caracol, que volta a ser exibida no dia 31, também às 14h.

O destaque do mês acontece no sábado (26), às 16h, com a exibição da cópia restaurada em 4K de “Em busca do ouro”, obra-prima de Charles Chaplin que completa 100 anos em 2025. No mesmo dia, às 19h, e também no domingo (27) às 16h, e na quinta (31) às 19h, o público poderá rever Iracema.

As sessões gratuitas continuam com O Homem-Cão, na terça (29), às 14h, e nova exibição de Flow, na quarta (30), também às 14h.

IMS Poços

📍 Rua Teresópolis, 90 – Poços de Caldas

📅 Programação completa: ims.com.br/programacao