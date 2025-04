IMS Poços oferece oficina gratuita de cavaquinho com Camila Silva neste sábado (26/4)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atividade integra a programação cultural do centro cultural e é voltada ao público a partir de 12 anos.

O Instituto Moreira Salles (IMS) de Poços de Caldas realiza neste sábado, dia 26 de abril, às 14h, uma oficina de cavaquinho com Camila Silva, musicista, compositora e arranjadora com sólida atuação no cenário da música brasileira. A atividade é gratuita, voltada a pessoas a partir de 12 anos, e oferece 20 vagas. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-cavaquinho-com-camila-silva/2868311?referrer=app.asana.com&referrer=ims.com.br).

Com formação em cavaquinho popular e bacharelado em composição musical pela Unicamp, Camila Silva também é integrante do grupo Moça Prosa e desenvolve um trabalho de valorização da presença feminina no choro e na música instrumental. Durante a oficina, os participantes serão convidados a se aproximar do cavaquinho como instrumento de base e de criação musical, explorando repertórios do choro tradicional e de composições autorais contemporâneas.

A proposta da oficina dialoga com o show “A Cronologia Feminina do Choro”, que será realizado no domingo, 27 de abril, às 10h, também no IMS Poços, como parte da programação cultural do mês.

Serviço

Oficina de Cavaquinho com Camila Silva

– Sábado, 26 de abril, às 14h

– IMS Poços – Rua Teresópolis, 90, Poços de Caldas, MG

– Entrada gratuita | 20 vagas

– Inscrições pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-cavaquinho-com-camila-silva/2868311?referrer=app.asana.com&referrer=ims.com.br)