IMS realiza doação de acervo do escritor Jurandir Ferreira à Biblioteca do Museu

A Biblioteca Nilza Botelho Megale, do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, recebeu do Instituto Moreira Salles a doação de todo o acervo bibliográfico do escritor poços-caldense Jurandir Ferreira.Os mais de 3.600 itens agora pertencem ao município. O termo de doação sem encargos nº 002/22 entre o IMS e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, foi celebrado nesta semana. Pelo acordo, o Instituto Moreira Salles repassa o acervo em caráter definitivo ao município, sem qualquer ônus ou encargo. A Biblioteca Nilza Botelho Megale, localizada nas dependências do Museu, tem por objetivo preservar, divulgar e manter sob guarda e conservação acervo bibliográfico, peças artísticas e históricas referentes à cultura e história poços-caldense, sua vida, seus hábitos e seus costumes.

O acervo será incorporado ao patrimônio público municipal e identificado como “Jurandir Ferreira”, não devendo ser desmembrado. O IMS informa que o acervo está livre e desembaraçado de ônus, dívidas, gravames, encargos ou pendências de qualquer natureza, seja de ordem legal, contratual ou convencional. “É um momento de grande alegria a oficialização da doação do acervo”, destaca a coordenadora do Museu, Marina Andrade.

Contista, cronista e romancista de alto apuro formal, além de crítico literário de estilo leve e sedutor, Jurandir Ferreira dividiu-se entre as atividades de farmacêutico e de intelectual. Nasceu em Poços de Caldas em 2 de Setembro de 1905. Filho de Lourenço Dias Ferreira e Benvinda Machado de Moraes Ferreira, mudou-se com a família para Pouso Alegre, onde cursou a Faculdade de Farmácia e iniciou a carreira de jornalista na Gazeta de Pouso Alegre. Em 1925, em São Paulo, colaborou na imprensa local, mas decidiu voltar a Poços, onde, em 1929, abriu uma farmácia-modelo. Casado com Elza Monteiro Ferreira desde 1932, não teve filhos. Publicou seu primeiro romance, O céu entre montanhas, em 1948, e no ano seguinte estreou na poesia com os versos de Fábulas. A partir de 1953 passou a assinar o rodapé literário no Diário de Poços de Caldas, em que fazia uma crítica impressionista marcada por tom confessional. Jurandir Ferreira é considerado o maior escritor de Poços de Caldas.