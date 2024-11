Inauguração da Alameda Poços marca comemorações dos 152 anos de Poços de Caldas

Neste sábado, 23 de novembro, Poços de Caldas celebrou mais um marco nas comemorações de seus 152 anos com a inauguração oficial da Alameda Poços. O evento reuniu moradores, turistas, autoridades, prefeitos e empresários do espaço, em uma noite animada pelo clima natalino e pela apresentação da cantora Vanessa Costa.

Localizada no Parque José Affonso Junqueira, a Alameda Poços surge como uma iniciativa de revitalização urbana, transformando uma área central num ponto de lazer, gastronomia e cultura. Os quiosques modernos instalados no local substituem os trailers de lanche antigo, dispondo de infraestrutura elétrica e hidráulica completas, além de banheiros acessíveis e áreas de convivência integradas ao ambiente natural.

Gastronomia diversificada e ambiente inovador

A Alameda abriga uma rica variedade gastronômica com os quiosques das empresas Becco Burguer, Cervejaria Gonçalves, Chico Biella, Don Fonseca, Dubelato, Pega Leve e Piccolina , que atendem diferentes paladares. Segundo o empresário Marcelo Gonçalves, que representou os comerciantes na inauguração, o espaço celebra a inovação e a visão de líderes comprometidos com o desenvolvimento da cidade. “Esse novo espaço é uma conquista que valoriza a gastronomia local e atrai novos visitantes, fortalecendo Poços como destino turístico e cultural”, afirmou.

A localização estratégica no centro da cidade facilita o acesso tanto para moradores quanto para turistas. Integrada ao Parque José Affonso Junqueira, a Alameda permite que os visitantes aproveitem áreas verdes, criando uma experiência de lazer e contato com a natureza.

O prefeito Sérgio Azevedo destacou a relevância do projeto para a cidade. “A Alameda Poços representa um compromisso com a revitalização urbana e o desenvolvimento econômico. Este espaço multifuncional fortalece Poços de Caldas como um destino turístico de qualidade e proporciona aos moradores um local moderno e seguro para convivência”, disse.

Além de ser um ponto de encontro para lazer e gastronomia, a Alameda foi projetada para receber eventos culturais e comunitários. Com estrutura versátil, serão palco de apresentações artísticas e atividades para todas as idades, consolidando-se como um ambiente que une cultura, comércio e lazer.

A inauguração da Alameda Poços é mais um passo no fortalecimento de Poços de Caldas como uma cidade acolhedora, inovadora e conectada às necessidades de moradores e turistas. Um espaço que promete ser referência e inspiração para novos projetos na região.

