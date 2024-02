Inauguração da fábrica da Lamesa em Poços de Caldas marca novo capítulo de crescimento industrial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira (28), Poços de Caldas, deu mais um passo em direção ao fortalecimento de sua base industrial com a inauguração da nova fábrica da Lamesa, fabricante de cabos e fios elétricos de alta qualidade. Este evento contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, de representantes do Invest Minas, incluindo Ronaldo Barquette, diretor de atração de investimentos, e Renato Garcia, gerente de negócios, além de representantes legislativos, secretários municipais e convidados especiais.

A Lamesa, reconhecida por sua produção qualificada de fios e cabos elétricos, escolheu Poços de Caldas para instalar sua primeira unidade em Minas Gerais, representando um investimento que supera os R$ 200 milhões. A expectativa inicial é de gerar 200 empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico local.

Segundo Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Prefeitura disponibilizou um terreno de 120 mil metros quadrados no distrito industrial como parte do acordo para sediar a fábrica. A Lamesa iniciou a primeira fase do projeto com a construção de 20 mil m² e planeja expandir suas instalações em breve.

A nova unidade não apenas amplia a presença da Lamesa, que já opera uma fábrica em São João da Boa Vista, São Paulo, mas também reforça a posição de Poços de Caldas como um centro industrial estratégico, especialmente no setor de cabos e fios. A proximidade com a matriz em São Paulo e o potencial econômico de Minas Gerais foram fatores cruciais para a escolha da localização, além da forte relação da empresa com o mercado mineiro.

Flávio Augusto do Canto, fundador e presidente da Lamesa, destacou a importância da nova fábrica para o setor, afirmando que ela representa um marco significativo na capacidade de inovação e na oferta de soluções sustentáveis para o mercado.

O secretário Franco Martins ressaltou que a chegada da Lamesa consolida ainda mais o mercado de cabos e fios em Poços de Caldas, que já abriga uma unidade do grupo Prysmian. Ele também enfatizou o impacto positivo no emprego qualificado e no valor agregado trazido pela nova fábrica, refletindo o momento ascendente pelo qual a cidade passa no cenário industrial.

Ronaldo Barquette, reforçando a visão de crescimento, citou que o PIB de Minas Gerais alcançou R$ 857 bilhões, com Poços de Caldas figurando como um dos principais polos econômicos do Sul de Minas. A menor taxa anual de desocupação da história do estado, 5,8% em 2023, evidencia o sucesso das políticas de desenvolvimento econômico e geração de emprego.

O prefeito Sérgio Azevedo expressou sua satisfação com a inauguração, sendo a primeira empresa anunciada na cidade, vendo-a como uma vitória para a região e um símbolo do progresso contínuo em Poços de Caldas, apesar de desafios constantes, estando na busca sempre por grandes empresas.”A inauguração da fábrica da Lamesa em Poços de Caldas não apenas promete impulsionar o setor de cabos e fios elétricos, mas também solidifica o município como um centro industrial de relevância no cenário nacional, trazendo desenvolvimento, inovação e oportunidades de emprego para a região.”