Inaugurada nova sede da Polícia Militar Rodoviária em Poços de Caldas

Foi inaugurada nesta quinta-feira, 22, a nova sede da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Poços de Caldas, localizada no km 535 da MGC-267, em um ponto estratégico na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A unidade passa a ser responsável pela atuação da corporação em 175 municípios mineiros.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que destacou a importância da nova estrutura para o fortalecimento da segurança nas estradas da região.

A nova instalação substitui a antiga sede, que funcionava no centro da cidade, e foi implantada em um prédio que pertencia ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG). As obras de reforma e adequação foram viabilizadas por meio de um convênio com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no valor de R$ 2,5 milhões.

Segundo a corporação, a nova sede é considerada a mais moderna unidade da Polícia Militar Rodoviária em Minas Gerais. Além de ampliar a capacidade operacional, a estrutura proporcionará melhores condições de trabalho para o efetivo e reforçará o combate ao crime na fronteira com o estado de São Paulo, uma rota frequentemente utilizada para o tráfico de drogas e outros delitos interestaduais.

A nova companhia também vai otimizar a fiscalização do trânsito nas rodovias da região, contribuindo para a segurança viária e a redução de acidentes.