INB Caldas adquire novo sistema de telemetria para monitoramento ambiental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o intuito de ter mais precisão e rapidez no monitoramento ambiental e contribuir com o plano de descomissionamento da unidade, a INB Caldas/MG adquiriu um novo sistema de monitoramento por telemetria.

O sistema auxilia na medição de níveis de vazão e pH das águas da unidade. “Com ele conseguimos mais dados, de forma mais rápida e sem perda de tempo com o deslocamento, veículos e desgaste”, explicou o coordenador de Radioproteção e Laboratório Ambiental, Fábio William Rodrigues. “Conseguimos, ainda, incorporar pontos em córregos no entorno da unidade, o que já era uma demanda do Programa de Proteção Radiológica Ambiental da INB Caldas”, acrescentou.

Instalado em 13 pontos de monitoração, dentro e fora da unidade, o sistema traz um maior número de dados e mais facilidade aos laboratórios, que fazem a análise do monitoramento. “Esses dados vêm na tela do nosso computador, de forma mais rápida e também com uma frequência maior. Antes ficávamos limitados a ter essa medição apenas quando um empregado fosse medir, agora conseguimos ter essas informações a cada 15 minutos”, contou.

O novo sistema também contribui para o descomissionamento da unidade. “É voltado para a obtenção de dados, de como as águas se comportam, as vazões e pH ao longo do tempo. Sabendo disso vamos subsidiando o modelo hidrogeológico; vai ser uma entrada de dados e usado para auxiliar no modelo e tomarmos a decisão de qual solução de engenharia vai ser adotada para o descomissionamento”, explicou.

Beatriz Aquino