INB Caldas atinge 60% de embalados remediados

A Indústrias Nucleares do Brasil – INB atingiu, no mês de março de 2023, 60% da remediação dos embalados de Torta II da Unidade em Descomissionamento de Caldas – UDC, em Caldas/MG. A remediação consiste na substituição dos embalados de Torta II por novos tambores metálicos e na substituição dos paletes que comportam o material. A atividade, que está em sua segunda fase, foi aprovada e está sendo fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

A primeira fase aconteceu de janeiro a maio de 2022, quando foram priorizadas as pilhas instáveis e foi possível superar a meta com menos de dois meses de operação, tendo, por fim, um resultado de sobre-embalagem e substituição de paletes de 3.500 tambores metálicos.

A segunda fase da atividade iniciou em setembro de 2022 com meta de remediação de 16.100 tambores metálicos. Após 6 meses de operação, foi atingido 60% de embalados remediados. “Na primeira parte da operação foram priorizados os embalados mais oxidados. Logo, a segunda etapa tem sido relativamente mais fácil e sua conclusão está prevista até novembro de 2023”, explicou o Gerente de Descomissionamento de Caldas, João Viçozo da Silva Junior.

“Essa sobre-embalagem implica na melhoria da capacidade de contenção desses embalados e também, uma vez que eles estão empilhados, na melhoria da capacidade de sustentação das pilhas”, finalizou o gerente.

Treinamento – Os profissionais envolvidos na operação passaram por diversos treinamentos antes do início da atividade. Para os funcionários do hospital contratado pela INB, foram ministrados treinamentos de proteção radiológica e de atendimento à emergência radiológica.

Sobre os resíduos – O material denominado de Torta II é um resíduo proveniente do tratamento químico da monazita. É considerado um material de baixa radioatividade e precisa ser estocado seguindo normas de segurança.

A monazita era processada para produzir compostos de terras raras, utilizados em cerâmicas, composição de materiais eletrônicos, supercondutores, imãs permanentes e ligas metálicas especiais.

Beatriz Aquino

