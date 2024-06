INB realiza segundo Simulado Externo de Emergência para a Barragem de Rejeitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Indústrias Nucleares do Brasil – INB realiza, na quinta-feira (06/06), o 2° Simulado Externo de Emergência para a Barragem de Rejeitos da Unidade de Descomissionamento de Caldas (UDC), em Caldas/MG. A ação de caráter preventivo contará com a participação de diversos órgãos externos e de ocupantes da Zona de Autossalvamento (ZAS), que compreende a Fazenda Eco Forte Bioenergia.

Durante o exercício será desenvolvido um cenário hipotético em que o nível de emergência sairá de 1 para o 2. O objetivo é cronometrar o tempo de resposta da INB e dos órgãos externos à uma situação de emergência na Barragem de Rejeitos. Também será testado o fluxo de comunicação interna e externa.

O Simulado de Emergência atende à exigência da Agência Nacional de Mineração – ANM (Resolução ANM nº 95, de 07 de Fevereiro de 2022) e faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), aplicável a todas as Barragens de Mineração inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens.

Participam do simulado a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, juntamente com as coordenadorias municipais de Caldas e Poços de Caldas; o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; a Polícia Militar de Caldas e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, entre outros. Além desses, também atuam os órgãos fiscalizadores como ANM, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama.

Ao final do exercício será emitido o 2° Relatório do Simulado de Emergência na BAR.



Preparativos

No dia 05/06 às 9h, véspera do simulado, será realizado um Seminário Orientativo na UDC aberto para os órgãos participantes e para a população. O objetivo é fornecer informações para a segurança e conhecimento da comunidade.

Este evento oferece a oportunidade de aprender sobre procedimentos de resposta a emergências, papéis das equipes e característica da estrutura, visando a compreensão do plano de emergência e a preparação para situações de emergência.