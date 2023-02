INCA estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Neste sábado (04) é celebrado o Dia Mundial do Câncer. A campanha é uma iniciativa global, organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é aumentar a conscientização e a educação sobre a doença.

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.

O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Tratamento

O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é necessário combinar mais de uma modalidade.

Preocupada e atenta com o atendimento a esses pacientes e familiares, a Unimed Poços lançou o programa “Mãos Dadas”, que busca a abordagem por meio da prevenção e alívio do sofrimento, através de tratamento para dores físicas, emocionais e espirituais.

Programa Unimed Mãos Dadas

No último sábado (28), a equipe multidisciplinar da Unimed Poços esteve presente na entrega dos kits para a Volta ao Cristo e aproveitou para divulgar sobre o novo serviço de assistência ao paciente oncológico. “Estamos com uma equipe completa para tornar mais leve a trajetória de quem vive essa doença agressiva e ameaçadora” explicou a coordenadora, Melina Athayde.

O serviço continuará sendo prestado no Centro de Atendimento Unimed (CAU), localizado na Rua Nico Duarte, 905 – Vila Cruz. Para mais informações, entre em contato através do telefone (35) 3729-3300.

Prevenção

– Combata o tabagismo;

– Mantenha uma alimentação saudável;

– Pratique atividades físicas;

– Evite a ingestão de bebidas alcoólicas e carnes processadas;

Faça exames de rotina.