Incêndio atinge 5,5 hectares de vegetação entre os bairros Morumbi e Jardim Vitória

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 5,5 hectares de capim seco e vegetação rasteira na noite desta quarta-feira, 01, em uma área entre os bairros Morumbi e Jardim Vitória, em Poços de Caldas.

O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros, que mobilizou seis militares e guarnições de Socorro, Salvamento e Resgate para conter as chamas. Foram utilizados cerca de 4.500 litros de água, além de abafadores, no combate direto ao incêndio.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas nem de danos materiais.

O Corpo de Bombeiros alerta que provocar incêndios em áreas de vegetação é crime ambiental, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/1998. A corporação reforça ainda a importância da conscientização da população para evitar queimadas, especialmente durante o período de estiagem.