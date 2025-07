Incêndio atinge área de vegetação próxima ao aeroporto de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite do último sábado, 28, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira nas proximidades do aeroporto de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. O fogo teve início por volta das 18h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros até as 23h.

Segundo a corporação, as chamas se espalharam rapidamente, formando dois focos distintos com labaredas altas e intensa emissão de fumaça e fuligem. Cerca de 5.500 litros de água foram utilizados na operação de combate, que também contou com o uso de abafadores e equipamentos de proteção individual (EPIs). A área afetada foi estimada em 1 hectare.

As condições climáticas, como as fortes rajadas de vento, e o terreno irregular dificultaram o trabalho dos militares. Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de vítimas nem danos a imóveis residenciais. Os prejuízos ficaram restritos à vegetação.

Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado por ação humana, mas, até o momento, o responsável não foi identificado. Uma perícia técnica será realizada para apurar as causas do incidente.

O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de queimadas, principalmente durante o período de estiagem, e reforça o pedido de conscientização da população.