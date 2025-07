Incêndio atinge vegetação próxima ao Cemitério da Saudade em Poços

Atualizado em 17 de julho de 2025

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado na tarde desta quinta-feira (17) para conter um incêndio em uma área de vegetação nas proximidades do Cemitério da Saudade.

De acordo com informações, o fogo se espalhou rapidamente pela área de mato seco, exigindo agilidade no trabalho dos militares para evitar que as chamas atingissem áreas próximas ao cemitério.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas a falta de chuvas e baixa umidade durante o período de estiagem podem ter contribuído para a propagação das chamas. Não há registro de feridos ou danos materiais.