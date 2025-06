Incêndio atinge casa abandonada no bairro Bem Bastos em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 12, a 1ª Companhia Independente de Bombeiros de Poços de Caldas atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma residência abandonada no bairro Bem Bastos, ao lado do BH Supermercados.

De acordo com informações dos bombeiros, vizinhos relataram que usuários de drogas teriam invadido o imóvel e ateado fogo em entulhos acumulados no interior da casa. As chamas foram rapidamente controladas pela equipe, que impediu que o fogo se alastrasse para outros cômodos ou construções próximas. Apenas um cômodo da residência foi atingido.

Não houve registro de feridos, e nenhum responsável pelo imóvel foi localizado. Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo e isolaram o local como medida preventiva contra novas invasões ou possíveis focos de incêndio.

