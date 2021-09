Incêndio atinge casa no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas

Uma casa da Rua Maracanã, bairro Dom Bosco, pegou fogo no início da tarde de hoje (21), em Poços de Caldas.

As viaturas de resgate, socorro e salvamento do Corpo de Bombeiros deslocaram até o local e verificaram que o incêndio havia atingido o segundo andar de um sobrado, não havendo vítimas no local.

Os militares realizaram a ação de rescaldo, retirando alguns materiais que ainda estavam em brasa.

A Defesa Civil foi acionada e interditou a residência naquelas dependências, visto que a estrutura estava comprometida.

As causas do incêndio não foram investigadas, suspeitando-se de um curto circuito causado na fiação da residência.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.