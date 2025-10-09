Incêndio atinge residência na zona leste de Poços de Caldas

Atualizado em 9 de outubro de 2025

Um incêndio atingiu uma residência no início da tarde desta quinta-feira (9), na Rua Manoel Corrêa, no bairro Santa Rosália, zona leste de Poços de Caldas. As chamas se concentraram em um dos cômodos da casa e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Poços no local, os militares foram acionados e, ao chegarem, encontraram o fogo confinado, porém em desenvolvimento. O combate foi iniciado rapidamente com o uso da água do caminhão de incêndio, controlando e extinguindo os focos no interior do cômodo atingido.

No momento do incidente, não havia ninguém na residência.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do incêndio. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar se o imóvel apresenta condições de segurança para ser habitado.

A ocorrência segue em andamento.