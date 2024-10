Incêndio atinge trailer de lanches na zona leste de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um trailer de lanches localizado na Avenida Wenceslau Brás, na noite de ontem, 22 de outubro. No momento do incidente, três funcionários estavam no interior do veículo. Uma das funcionárias sofreu queimaduras nos membros superiores e foi socorrida por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Os outros dois funcionários e um cliente que estava do lado de fora não se feriram.

A guarnição de salvamento, que estava próxima, chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros atendimentos, enquanto a equipe de combate a incêndio foi acionada. Os bombeiros conseguiram retirar um veículo que estava estacionado ao lado do trailer, além de uma carretinha e alguns móveis, evitando que fossem atingidos pelas chamas.

Quando a equipe de combate chegou, o interior do trailer já havia sido totalmente consumido pelo fogo. Cerca de 800 litros de água foram utilizados para controlar o incêndio.

A causa do incêndio ainda não foi determinada. Uma testemunha afirmou ter visto o fogo iniciar no padrão de energia, mas outros não corroboraram essa versão. A perícia foi acionada e deve comparecer ao local para investigar as circunstâncias do ocorrido.