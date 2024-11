Incêndio atinge van abandonada em Poços de Caldas

Um incêndio destruiu completamente uma van abandonada neste domingo, 24, na zona sul de Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para atender à ocorrência, que, de acordo com as informações iniciais, não resultou em vítimas ou feridos.

No local, os bombeiros constataram que o veículo estava desocupado e, segundo moradores, abandonado há vários dias. Duas equipes foram enviadas para o atendimento: uma de Combate a Incêndios e outra de Busca e Salvamento. Usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o mangotinho da viatura, os militares conseguiram extinguir o fogo e realizar o rescaldo. Aproximadamente 500 litros de água foram utilizados na operação.

Os órgãos competentes foram acionados para a destinação adequada do veículo incendiado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.