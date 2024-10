Incêndio é combatido pelo Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Nesta segunda-feira, 07, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no bairro Vale das Antas, na zona leste de Poços de Caldas. O fogo teve início nas proximidades da unidade do Departamento Municipal de Energia (DME).

As equipes de bombeiros já haviam atuado na área anteriormente e conseguido extinguir um incêndio. Contudo, um novo foco de fogo surgiu, exigindo a mobilização imediata dos profissionais.

Felizmente, não foram registrados danos materiais ou vítimas. Aproximadamente 15 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas.

Devido à topografia acidentada, à baixa luminosidade e à grande quantidade de fumaça, ainda não foi possível dimensionar a área queimada. As equipes continuam monitorando a situação.

