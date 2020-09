Incêndio em Andradas atinge cerca de 57 hectares da Serra do Caracol

Durante o combate às chamas, um guarda municipal fraturou a perna direita

Alice Dionisio | 09h

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas e 30 servidores da prefeitura trabalharam ontem (14), durante todo o dia, para controlar um incêndio na Serra do Caracol, em Andradas. Quatro caminhões-pipa também foram utilizados.

O terreno era muito íngreme e com muitas pedras, o que dificultou o combate. A aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais esteve na ocorrência realizando um levantamento da área atingida e também lançando água, auxiliando os trabalhos das equipes em terra. A estratégia traçada era de proteger a área próxima das propriedades rurais e de plantio de café.

Durante a ocorrência, um guarda municipal caiu da motocicleta e fraturou a perna direita. Os militares socorreram o servidor e encaminharam para o Hospital Santa Casa de Andradas, onde ficou aos cuidados médicos.

O incêndio foi controlado após horas de empenho das equipes, consumindo cerca de 566.906 metros quadrados, aproximadamente 57 hectares.

