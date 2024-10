Incêndio em bambuzal próximo a residências em Andradas é controlado pelo Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira, 02, por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio em um bambuzal localizado nas proximidades de residências no bairro Pinheirinhos, em Andradas.

Os bombeiros trabalharam por aproximadamente 2 horas e 30 minutos para controlar as chamas, utilizando água para conter o fogo que consumiu uma área de cerca de 1.000 metros quadrados.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um senhor de 63 anos relatou que sua intenção inicial era queimar uma pequena quantidade de lixo em seu quintal. No entanto, o fogo se alastrou e ele não conseguiu apagá-lo devido à proporção que tomou. A PM foi acionada para averiguar a situação, e o Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir as chamas antes que o incêndio causasse danos maiores. A investigação sobre o incidente segue em andamento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.