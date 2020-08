Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O local possuía materiais de papelaria e fogos de artifício

Alice Dionisio | 10h08

Um incêndio destruiu uma casa e uma loja de embalagens, ontem à tarde (05), em Campestre. Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais perceberam que o comércio estava em chamas. Em contato com a proprietária, foi informado que não havia ninguém no local e que alguns fogos de artifício estavam estocados no imóvel. Diante do perigo de explosão, o perímetro foi isolado e o Corpo de Bombeiros acionado. Um caminhão pipa da prefeitura ajudou a conter o fogo até a chegada dos militares.

Assim que os bombeiros assumiram a ocorrência, a edificação de dois andares já estava toda comprometida. Eles controlaram alguns focos de incêndio e fizeram o rescaldo.

Segundo moradores, o fogo teria começado na residência, que fica na parte de cima. Como o comércio possuía embalagens plásticas, materiais de papelaria e fogos de artifício, as chamas se espalharam rapidamente. O que dificultou ainda mais o trabalho dos militares, que durou cerca de sete horas. Foram gastos 16 mil litros de água.

De acordo com a proprietária, o local não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sendo esse o documento emitido pelo CBMMG quando a edificação está de acordo com as normas de prevenção e combate ao incêndio.

Ainda não se sabe o que teria acontecido. A perícia da Policia Civil foi acionada.