Incêndio em cooperativa de reciclagem em Poços de Caldas deixa prejuízos e levanta suspeitas de crime

Um incêndio atingiu a cooperativa de reciclagem localizada na Avenida Leonor Furneleto Delgado, na zona leste de Poços de Caldas, na madrugada de hoje, 23, por volta das 04 horas. O fogo começou em um almoxarifado do galpão, onde estavam armazenados equipamentos, arquivos e uma empilhadeira. Não houve feridos.

Três guarnições do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, incluindo dois caminhões de combate a incêndio. Ao chegarem, a prioridade foi conter as chamas e evitar que se espalhassem para os materiais recicláveis. Os bombeiros realizaram um ataque direto às chamas e retiraram itens que estavam em risco de combustão.

Para facilitar a ventilação e permitir a saída da fumaça, foram feitas aberturas na estrutura metálica do galpão, próximas ao teto. Após aproximadamente duas horas de combate, as chamas foram controladas, e os bombeiros realizaram o rescaldo, utilizando cerca de 4 mil litros de água.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. A perícia foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do ocorrido, uma vez que há suspeitas de que o fogo possa ter sido criminoso. A Defesa Civil também foi chamada para avaliar os danos à estrutura do galpão.

A cooperativa, que funciona desde 2015 e abriga 26 famílias, já havia enfrentado um incêndio em 2020 e estava em processo de recuperação. Este novo incidente consumiu a parte administrativa da cooperativa, resultando em um prejuízo estimado em 150 mil reais. A Polícia Militar e o departamento de trânsito estiveram presentes para auxiliar no gerenciamento da cena.