Incêndio em Igreja Evangélica no centro de Botelhos mobiliza Corpo de Bombeiros e Polícia Militar

No início da tarde deste domingo, 15 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu uma igreja evangélica localizada no andar superior de um edifício no centro de Botelhos. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado por volta das 13h30 para combater as chamas, que já haviam sido parcialmente controladas por uma guarnição da Polícia Militar e um fiscal da prefeitura, utilizando um caminhão-pipa e cerca de 3.000 litros de água para resfriar o interior do prédio, que teve suas janelas quebradas devido ao intenso calor.

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros reforçou os esforços com mais 1.000 litros de água, conseguindo finalmente controlar o incêndio, extinguir os focos remanescentes e prevenir possíveis reignições. O fogo se propagou rapidamente, em parte devido à presença de materiais inflamáveis no interior do templo. A origem das chamas foi identificada em uma sala adjacente ao palco, onde estavam instalados sistemas de som e uma caixa de energia. A sala foi completamente destruída, resultando em danos significativos aos equipamentos eletrônicos e ao sistema de ar-condicionado.

A operação de combate ao incêndio foi concluída por volta das 15h30, sem registro de vítimas. O local foi isolado para garantir a segurança, com o acesso restrito enquanto aguardava a avaliação de engenheiros da prefeitura e um responsável pela construção do imóvel. O calor extremo causou deformações nas estruturas metálicas da cobertura, comprometendo a integridade do prédio e exigindo uma análise técnica mais aprofundada.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as causas do incêndio. A rápida intervenção das equipes envolvidas foi crucial para evitar que as chamas se espalhassem para outras áreas do edifício, minimizando assim danos adicionais. A colaboração entre Corpo de Bombeiros, prefeitura e Polícia Militar foi essencial para restaurar a segurança do local e implementar medidas corretivas para prevenir futuros incidentes.