Incêndio em loja de roupas em Poços de Caldas é controlado pelo Corpo de Bombeiros sem vítimas

Por volta das 12h30 deste domingo, 09, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio em uma loja de roupas localizada na esquina da Rua Assis Figueiredo com a Rua São Paulo. Guarnições de salvamento, resgate e combate a incêndio foram enviadas ao local para atender à ocorrência.

As chamas estavam concentradas nos fundos do estabelecimento, mas a grande quantidade de fumaça dificultava a visibilidade e a mobilidade dentro da loja. Para acessar o local, os bombeiros precisaram realizar uma entrada forçada por uma porta de vidro, controlando a propagação da fumaça e combatendo o fogo. Após cerca de 10 minutos, o incêndio foi totalmente controlado.

Em seguida, a fumaça foi eliminada por meio da abertura das portas do estabelecimento. A Polícia Civil, a perícia e a Defesa Civil foram acionadas. A Defesa Civil realizou uma vistoria e confirmou que não houve danos estruturais à edificação.

Não houve vítimas no incidente, e a causa do incêndio ainda está sendo investigada.

