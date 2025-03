Incêndio em residência abandonada no Bairro Santa Rosália é controlado pelo Corpo de Bombeiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta segunda-feira, 24, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio em uma residência abandonada, localizada no Bairro Santa Rosália.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que não havia vítimas e que a casa apresentava sinais claros de abandono. O fogo estava confinado a um único cômodo, mas a fumaça se espalhou por toda a residência. Com o uso de técnicas específicas de combate a incêndios, as equipes conseguiram controlar e extinguir as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para o restante da construção.

A Polícia Militar também compareceu ao local, mas, até o momento, não foi possível identificar o responsável pela residência. As informações foram repassadas aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis. Durante o combate ao incêndio, foram utilizados aproximadamente 500 litros de água.