Incêndio em residência na zona sul de Poços de Caldas mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência e uma edificação comercial desativada na Rua Luiz Lucas, no Conjunto Habitacional, em Poços de Caldas na noite de ontem, 23 de maio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que começaram em uma televisão e rapidamente se espalharam para um guarda-roupa, comprometendo dois quartos e um banheiro da casa. Além disso, o fogo danificou materiais na área do bar adjacente à residência.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o incêndio em estágio avançado. Graças à rápida intervenção dos bombeiros, as chamas foram controladas sem que houvesse vítimas. Técnicas avançadas, como resfriamento do ambiente e ventilação hidráulica, foram empregadas para extinguir o fogo por completo.

Após o rescaldo, a área foi interditada devido aos danos estruturais. Os moradores foram orientados a não retornar à residência até que a perícia e a defesa civil realizassem uma avaliação detalhada da segurança, prevista para a manhã desta sexta-feira, 24.

