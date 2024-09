Incêndio em vegetação às margens da Rua Beira Linha é controlado pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Bairro Campo da Mogiana, às margens da Rua Beira Linha, na noite de ontem, 02. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado por volta das 23h38 para combater as chamas que se espalhavam rapidamente.

As equipes encontraram fogo intenso em uma vegetação abundante e seca, exacerbado pelo aclive do terreno. O incêndio também se alastrou para uma área de eucaliptos na região. Para conter o avanço das chamas, os bombeiros dividiram seus esforços em duas frentes, devido ao risco de propagação para o Bairro Santa Augusta.

A operação de combate envolveu o uso de aproximadamente 2.000 litros de água do caminhão de incêndio, além de sopradores, bombas costais e abafadores. O fogo destruiu cerca de 2 hectares de vegetação e o trabalho dos bombeiros se estendeu até a madrugada, sendo totalmente controlado às 2h da manhã.

Apesar dos esforços intensivos, não foi possível identificar o local de origem nem a causa do incêndio, que foi visível de vários pontos da cidade.

