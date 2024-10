Incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros em Andradas

Na tarde desta terça-feira, 15, por volta das 16h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma área de vegetação em Andradas. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma extensa área de pasto, estimada em aproximadamente 16 hectares.

A equipe avaliou a situação e começou a atuar em apoio ao proprietário da área, que possui um terreno de 6.000 m² com 1.200 pés de café plantados. O combate direto às chamas foi realizado com abafadores, e a contenção da evolução do fogo foi efetuada por meio de aceiros.

Após proteger a área afetada, os bombeiros se deslocaram para o lado norte do lote, onde o fogo apresentava risco de se alastrar em direção à cidade, dobrando a montanha. Após intensas tentativas de extinção, as chamas foram controladas de forma que não atingissem outra área adjacente, que abriga uma criação de gado.

Quando o incêndio se aproximou de uma zona onde o combate com água se tornava viável, a viatura de combate a incêndio foi utilizada para fornecer água e evitar a expansão das chamas. Após quatro horas de combate, o incêndio foi finalmente debelado, restando apenas troncos fumegantes na área queimada, mas sem risco de reignição.

De acordo com informações de populares, a área é conhecida por sofrer incêndios na vegetação durante todo o ano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.