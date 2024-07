Incêndio em vegetação na zona sul de Poços de Caldas é combatido pelo Corpo de Bombeiros

Na tarde deste domingo, 07, por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio na vegetação às margens da Avenida Iolanda Junqueira Mello, na zona sul de Poços de Caldas.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros trabalhou no local por aproximadamente 1 hora e 30 minutos para controlar as chamas. Foram utilizados cerca de 1.000 litros de água na operação. O incêndio resultou na queima de aproximadamente 20.000 m² de área vegetativa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.