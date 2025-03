Incêndio em veículo na BR-267 próximo à PRF de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo 02, por volta das 20h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um veículo Ford Ka, localizado no lado direito da pista da BR-267, no trecho sentido Bandeira do Sul – Poços de Caldas, a aproximadamente 3 km do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o carro já totalmente tomado pelas chamas. A PRF já estava presente e, após garantir o posicionamento seguro da viatura, os bombeiros iniciaram o combate ao fogo. Apesar dos esforços, o veículo foi completamente destruído.

A condutora, uma mulher de 46 anos, relatou que foi alertada por outros motoristas sobre a grande quantidade de fumaça que saía do carro. Ao perceber o problema, ela parou no acostamento, saiu do veículo e, pouco depois, o fogo se alastrou.

Felizmente, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.