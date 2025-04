Incêndio em veículo na Serra do Cristo mobiliza Bombeiros em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta sexta-feira, 11, por volta das 16h14, o Corpo de Bombeiros foi acionado via Central de Operações (Cobom) de Varginha para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo, na estrada de acesso ao Cristo Redentor, em Poços de Caldas.

Uma guarnição foi imediatamente deslocada para o local, onde encontrou o automóvel com o compartimento do motor e parte do interior já tomados pelas chamas. A equipe atuou rapidamente e, utilizando o mangotinho da viatura, conseguiu conter o fogo, utilizando cerca de 300 litros de água na operação. Parte do veículo foi preservada graças à rápida resposta dos bombeiros.

Segundo relatos do condutor, o fogo teria começado na região do motor. As causas do incêndio, no entanto, ainda são desconhecidas. Ninguém se feriu na ocorrência, mas houve danos materiais. O veículo não possuía seguro.