Incêndio florestal atinge 32 hectares em Poços de Caldas

Os bombeiros levaram cerca de oito horas para conseguirem controlar as chamas no bairro Jardim Del Rey

Alice Dionisio | 11h

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas recebeu mais de 50 ligações, ontem (02) pela manhã, informando um incêndio no bairro Jardim Del Rey. A preocupação dos moradores era que o fogo atingisse a cerca elétrica de uma das casas.

Duas viaturas foram acionadas e ao chegarem no local, os militares passaram a monitorar toda a linha de fogo, uma vez que o incêndio havia se espalhado por diversos pontos. O terreno íngreme, o sol intenso e os ventos fortes dificultaram o trabalho.

Os bombeiros utilizaram abafadores, mochilas costais e cerca de mil litros de água para controlar o fogo. As ações de combate duraram cerca de oito horas. As chamas consumiram aproximadamente 32 hectares, equivalente à 320 mil metros quadrados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça que provocar incêndio florestal é crime, com pensa de 2 a 4 anos de prisão.

