Incêndios Florestais: Poços registra queda de mais de 70%

Atualizado em 15 de julho de 2025

O período de estiagem em Poços de Caldas é historicamente marcado por queimadas em áreas de pastagem e terrenos baldios. No entanto, em 2025, o município apresenta uma expressiva redução nos atendimentos de incêndios florestais, comparado ao mesmo período do ano de 2024.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, entre 1º de janeiro e 4 de julho de 2025, foram registrados 51 atendimentos relacionados a incêndios florestais na cidade. No mesmo período de 2024, haviam sido contabilizados 173 casos, representando uma queda de 70,52%.

Segundo o 1º tenente Evandro Marcus Pereira, responsável pela Gestão do Risco de Desastre da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM), a principal razão para a redução está relacionada às condições climáticas. “Este ano, os incêndios demoraram para começar. Provavelmente, devido ao período de chuvas que se estenderam”, explica o agente

Apesar da queda nos números, o município ainda registrou casos de queimadas de grande proporção. No dia 28 de junho, áreas próximas ao Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, na zona sul da cidade, foram atingidas pelo fogo. Já em 4 de julho, outro incêndio de grande proporção atingiu um terreno localizado na rua Antônio Togni, no bairro Vila Togni. O Corpo de Bombeiros atuou prontamente em ambas as ocorrências para conter as chamas.

A corporação reforça algumas orientações importantes à população em casos de incêndio, como ligar imediatamente para o 193, informar o local exato do ocorrido e não tentar apagar o fogo para evitar acidentes.