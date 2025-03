Incubadora Social inicia workshops de Gestão de Trabalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Incubadora Social de Poços de Caldas já deu início à primeira temporada dos workshops de Gestão de Trabalho 2025, mas ainda dá tempo de participar! Basta ter mais de 18 anos, renda familiar de até 3 salários mínimos e fazer a inscrição pelo Whatsapp (35) 9 9809-5955.

O próximo tema abordado será “Estratégias de Marketing”, já nesta terça-feira (11), no auditório da Autarquia Municipal de Ensino (Rua Minas Gerais, 664, 5º andar, ao lado da Climepe). Outros temas que serão abordados nos encontros, que serão realizados quinzenalmente, são: Como utilizar as ferramentas do Instagram e Facebook; Precificação; Educação Financeira e Como elaborar um Plano de Negócios.

O primeiro workshop teve como tema “Análise de Mercado”, no qual os empreendedores aprenderam a entender o mercado e avaliar a viabilidade de suas ideias, produtos e serviços, compreendendo as tendências, os concorrentes e as necessidades do consumidor, para tomar decisões inteligentes e direcionar seu negócio para o sucesso.

A Incubadora Social é uma iniciativa de impacto social que promove espaços de acolhimento, capacitação e assessoria visando a inclusão produtiva, empreendedorismo, empoderamento, independência e autonomia pessoal e financeira do público atendido. O programa da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece oficinas de capacitação, qualificação e formação profissional em diversas áreas e assessoria técnica para aperfeiçoamento e gestão do trabalho.

Inscreva-se pelo Whatsapp (35) 9 9809-5955!