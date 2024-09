Indivíduo é preso por agressão e invasão de domicílio em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 27 anos por agressão e invasão de domicílio, na manhã desta quinta-feira, 19. A PM foi acionada para um condomínio na rua Saulo Inácio de Carvalho, no bairro Itamaraty, onde um indivíduo aparentemente embriagado teria agredido um morador de 60 anos.

Segundo testemunhas, o autor chegou ao local perturbando o sossego dos residentes. Ao ser advertido pela vítima, ele a agrediu e, em seguida, quebrou a porta do apartamento utilizando um extintor, invadindo a residência e espalhando o líquido do equipamento por todo o ambiente.

Outro morador, de 51 anos, tentou intervir e também foi agredido, sofrendo lesões na face. Após as agressões, o autor fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante após um rastreamento realizado pela polícia. O caso segue em investigação.

ALCO – 29° BPM

